Trump all’Onu: “La Cina ha infettato il mondo col virus e inquina sempre di più”. Pechino respinge le accuse (Di martedì 22 settembre 2020) Un intervento breve e dai toni elettorali, registrato alla Casa Bianca per la 75a assemblea generale delle Nazioni Unite – quest’anno per la prima volta su Zoom – e incentrato su un unico avversario: la Cina. Donald Trump – che ha parlato per 7 minuti, assai meno dei 17 a disposizione di ogni leader mondiale -, ha di nuovo ribadito che Pechino “ha infettato il mondo” e dunque è responsabile di “questa piaga”. Quello che ha chiamato ‘China virus’ o ‘nemico invisibile’, che “ha provocato un numero enorme di vittime in 188 Paesi”. Definizioni usate più volte sia davanti ai suoi sostenitori in campagna elettorale che durante i mesi di pandemia, durante i quali ha duramente attaccato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Un intervento breve e dai toni elettorali, registrato alla Casa Bianca per la 75a assemblea generale delle Nazioni Unite – quest’anno per la prima volta su Zoom – e incentrato su un unico avversario: la. Donald– che ha parlato per 7 minuti, assai meno dei 17 a disposizione di ogni leader mondiale -, ha di nuovo ribadito che“hail” e dunque è responsabile di “questa piaga”. Quello che ha chiamato ‘China’ o ‘nemico invisibile’, che “ha provocato un numero enorme di vittime in 188 Paesi”. Definizioni usate più volte sia davanti ai suoi sostenitori in campagna elettorale che durante i mesi di pandemia, durante i quali ha duramente attaccato ...

HuffPostItalia : Donald Trump all'Onu attacca la Cina: 'Ha voluto infettare il mondo' - Adnkronos : #Trump all'Onu: '#Cina tenne confini aperti per infettare il mondo' - repubblica : Trump all'Onu: 'La Cina sia ritenuta responsabile per il coronavirus' - repubblica : Trump all'Onu: 'La Cina sia ritenuta responsabile per il coronavirus'. Xi: 'Accuse infondate' [aggiornamento delle… - cappellifranco : RT @HuffPostItalia: Donald Trump all'Onu attacca la Cina: 'Ha voluto infettare il mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Trump all’Onu Los Angeles, agguato a 2 vicesceriffi Gli attivisti: «Speriamo che muoiano» Corriere della Sera