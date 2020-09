Truffa su vendita di diamanti, chiuso nuovo filone dell’inchiesta: “Raggirate decine di migliaia di risparmiatori” (Di martedì 22 settembre 2020) La Procura di Milano ha chiuso un nuovo filone dell’inchiesta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio di 72 persone sulla maxi Truffa con al centro vendita di diamanti a prezzi gonfiati ai danni di moltissimi compratori tra i quali Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli. Nel nuovo capitolo di inchiesta, in cui sono stati contestati a vario titolo i reati di Truffa e autoriciclaggio, sono stati individuati ulteriori episodi e circa 280 nuove vittime del sistema che ha portato a circa mezzo milione di profitti illeciti. Sistema in cui i titolari di Dpi e Idb, operative nel campo dei diamanti, avrebbero raggirato “decine di migliaia di risparmiatori”, riporta l’atto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) La Procura di Milano haundell’inchiesta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio di 72 persone sulla maxicon al centrodia prezzi gonfiati ai danni di moltissimi compratori tra i quali Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli. Nelcapitolo di inchiesta, in cui sono stati contestati a vario titolo i reati die autoriciclaggio, sono stati individuati ulteriori episodi e circa 280 nuove vittime del sistema che ha portato a circa mezzo milione di profitti illeciti. Sistema in cui i titolari di Dpi e Idb, operative nel campo dei, avrebbero raggirato “didi risparmiatori”, riporta l’atto ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffa vendita Ravenna, vendita auto con truffa: sequestrati un appartamento e due diamanti per 120mila euro Ravenna e Dintorni Maxi truffa coi diamanti: chiuse indagini su altre 280 vittime

MILANO. Ci sono altre 279 vittime della maxi truffa ai danni di risparmiatori attraverso la vendita di diamanti. Un nuovo avviso di conclusione indagini è stato notificato dal pm Grazia Colacicco.

