"Truffa per la cittadinanza". Luis Suarez, si muove la finanza: la pesantissima accusa (Di martedì 22 settembre 2020) La Guardia di finanza di Perugia ha rilevato irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana di Luis Suarez, che avrebbe conosciuto preventivamente le domande. In sostanza la cittadinanza italiana dell'attaccante del Barcellona è stata ottenuta con una Truffa. L''inchiesta della Gdf è coordinata dalla Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che su ordine degli inquirenti stanno acquisendo documentazione nell'università umbra e notificando una serie di avvisi di garanzia. Dalle indagini, scrive Repubblica, è emerso che gli argomenti della prova d'italiano sostenuta dall'attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) La Guardia didi Perugia ha rilevato irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana di, che avrebbe conosciuto preventivamente le domande. In sostanza laitaliana dell'attaccante del Barcellona è stata ottenuta con una. L''inchiesta della Gdf è coordinata dalla Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che su ordine degli inquirenti stanno acquisendo documentazione nell'università umbra e notificando una serie di avvisi di garanzia. Dalle indagini, scrive Repubblica, è emerso che gli argomenti della prova d'italiano sostenuta dall'attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. La ...

Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - Radicali : Ci vediamo questa sera dalle ore 20 davanti alla breccia di Porta Pia per fermare i privilegi del Vaticano, abolire… - dellorco85 : Il #redditodicittadinanza sta aiutando oltre 3 milioni di persone in seria difficoltà. Se i 4 arrestati di Collefer… - Stefano_Steve85 : @NicoSchira la Juve ne esce distrutta da questa storia! ovviamente non si daranno mai le colpe alla Juve per questa… - Xarus4 : @pisto_gol La domanda é: indagheranno fino in fondo per scoprire chi c'é a monte di questa truffa? -