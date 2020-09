Troppa violenza e atti criminali: il Prefetto di Roma convoca i Sindaci del litorale a Pomezia il 1° ottobre (Di martedì 22 settembre 2020) Si terrà a Pomezia il prossimo 1 ottobre, presso l’aula consiliare di piazza Indipendenza, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, al quale parteciperanno i Sindaci di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno. “Siamo onorati di ospitare, per la prima volta nella storia della nostra Città, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Insieme al Sindaco di Ardea, avevamo sollecitato lo scorso 2 settembre un incontro volto a coordinare le attività di controllo, prevenzione e repressione nel quadrante sud di Roma dopo gli incendi degli ultimi mesi. La sparatoria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Si terrà ail prossimo 1, presso l’aula consiliare di piazza Indipendenza, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblicato daldiMatteo Piantedosi, al quale parteciperanno idi, Ardea, Anzio e Nettuno. “Siamo onorati di ospitare, per la prima volta nella storia della nostra Città, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Insieme al Sindaco di Ardea, avevamo sollecitato lo scorso 2 settembre un incontro volto a coordinare levità di controllo, prevenzione e repressione nel quadrante sud didopo gli incendi degli ultimi mesi. La sparatoria ...

Evidentemente un po' troppo pesante secondo Loris, che reagisce e difende la fidanzata chiedendo ai ragazzi di moderare i termini. Ma ecco che scatta subito la violenza: invece delle scuse Loris ...

Questo clima di violenza e di odio è stato creato appositamente e va subito ... Invece di confrontarsi in maniera costruttiva troppi, e troppo spesso, hanno preferito indicare il mondo del marmo e dei ...

