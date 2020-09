Trionfo Zaia: "Sarà il Veneto dei cambiamenti. Non ho ambizioni nazionali" (Di martedì 22 settembre 2020) È un plebiscito quello che conferma Luca Zaia governatore del Veneto con il 76%, mentre il suo principale avversario, Arturo Lorenzoni, è dato al 15,6%. Il peso della lista Zaia La lista Zaia Presidente è in testa in Veneto con il 47,3%. Al secondo posto la Lega con il 14,9%, quindi il Pd con il 13,6%, Fratelli d'Italia con 8,3%, Lista Veneta con 2,9%, M5s 2,7%, Forza italia 2,6%. Ma il governatore non vuole attriubuire a questo risultato il valore che molti commentatori danno. "È la quinta volta che facciamo la lista civica e trovo strano che qualcuno veda una contrapposizione. Ormai è consuetudine e l'avete visto nelle regioni andate al voto oggi che il candidato presidente presenti anche una lista civica ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) È un plebiscito quello che conferma Lucagovernatore delcon il 76%, mentre il suo principale avversario, Arturo Lorenzoni, è dato al 15,6%. Il peso della listaLa listaPresidente è in testa incon il 47,3%. Al secondo posto la Lega con il 14,9%, quindi il Pd con il 13,6%, Fratelli d'Italia con 8,3%, Lista Veneta con 2,9%, M5s 2,7%, Forza italia 2,6%. Ma il governatore non vuole attriubuire a questo risultato il valore che molti commentatori danno. "È la quinta volta che facciamo la lista civica e trovo strano che qualcuno veda una contrapposizione. Ormai è consuetudine e l'avete visto nelle regioni andate al voto oggi che il candidato presidente presenti anche una lista civica ...

ilfoglio_it : C'è un altro sceriffo in città. Il trionfo di Zaia, che prende il triplo dei voti di Salvini (46 per cento a 15). È… - drdany71 : @Giampier601 @matteorenzi @EugenioGiani Visto il trionfo epocale di Zaia, ai voglia. Per fortuna - Miti_Vigliero : Trionfo di Zaia, processo a Salvini. «Da oggi non decidi più da solo» - Fit_Girl34 : ?????????? Bravo Zaia!!! ?????? #Zaia #regionali2020 #RegionaliVeneto #Lega Regionali 2020, trionfo di Zaia: «Abbiamo fatto… - Marcellinosuper : RT @Yon_Yonson71: In questi momenti in cui tutti esaltano #Zaia per il trionfo in #Veneto, è giusto ricordare il suo background politico ch… -