Trento, regge la roccaforte Pd: la Lega che da 2 anni governa in Provincia fallisce il sorpasso in città. Vittoria del sindacalista Cgil Ianeselli (Di martedì 22 settembre 2020) Appena due anni fa la Lega festeggiava la conquista del Trentino. L’onda lunga del consenso per Matteo Salvini era arrivata fino alle due Province autonome, con il Carroccio secondo partito dietro la Svp anche a Bolzano. Oggi quell’onda sembra essersi arrestata. A Trento, città che dopo Tangentopoli e la fine della Dc è sempre stata governata da una coalizione di centro-sinistra, il Pd regge e perfino migliora il risultato del 2015: l’ex sindacalista della Cgil Franco Ianeselli vince al primo turno, superando le preferenze che aveva ottenuto il sindaco uscente Alessandro Andreatta. Il candidato del centrodestra, l’avvocato Andrea Merler, si ferma poco sopra il 30 per cento. È sopratutto il voto di lista a far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Appena duefa lafesteggiava la conquista del Trentino. L’onda lunga del consenso per Matteo Salvini era arrivata fino alle due Province autonome, con il Carroccio secondo partito dietro la Svp anche a Bolzano. Oggi quell’onda sembra essersi arrestata. A, città che dopo Tangentopoli e la fine della Dc è sempre statata da una coalizione di centro-sinistra, il Pde perfino migliora il risultato del 2015: l’exdellaFrancovince al primo turno, superando le preferenze che aveva ottenuto il sindaco uscente Alessandro Andreatta. Il candidato del centrodestra, l’avvocato Andrea Merler, si ferma poco sopra il 30 per cento. È sopratutto il voto di lista a far ...

