Trapani, il Tar respinge il ricorso: deve ripartire dalla Serie C (Di martedì 22 settembre 2020) Il Trapani deve ripartire dalla Serie C. La Sezione Prima Tar del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, presieduta da Francesco Arzillo, ha respinto il ricorso del club siciliano contro “la sanzione disciplinare di due punti di penalizzazione, in ragione del ritardato pagamento di una mensilità ad alcuni dipendenti o collaboratori addetti al settore sportivo“. Proprio per questa penalizzazione, il Trapani ha chiuso il campionato di Serie B al terzultimo posto e dunque condannato alla retrocessione diretta. Il Tar ha respinto l’ipotesi di un presunto ritardo del Collegio di Garanzia nella trattazione del ricorso presentato dal club siciliano di fronte all’ultimo organo della giustizia ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) IlC. La Sezione Prima Tar del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, presieduta da Francesco Arzillo, ha respinto ildel club siciliano contro “la sanzione disciplinare di due punti di penalizzazione, in ragione del ritardato pagamento di una mensilità ad alcuni dipendenti o collaboratori addetti al settore sportivo“. Proprio per questa penalizzazione, ilha chiuso il campionato diB al terzultimo posto e dunque condannato alla retrocessione diretta. Il Tar ha respinto l’ipotesi di un presunto ritardo del Collegio di Garanzia nella trattazione delpresentato dal club siciliano di fronte all’ultimo organo della giustizia ...

