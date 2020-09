Trans, anarchica e satanista: Aria DiMezzo, candidata repubblicana per il posto di sceriffo in New Hampshire (Di martedì 22 settembre 2020) A partire dal suo nome c’è poco di verosimile nell’ascesa politica di Aria DiMezzo, candidata repubblicana per il ruolo di sceriffo nella contea di Cheshire, nel New Hampshire. Una candidatura ottenuta nonostante il suo programma elettorale sia riassumibile in tre parole, che non hanno bisogno di traduzioni, «F**k the police». Per non parlare del simbolo anarchico – la A cerchiata – che appare nei suoi manifesti elettorali, se così possiamo chiamarli. Eppure è tutto vero. Si tratta di una scelta impensabile per il partito conservatore, chiaramente frutto di un equivoco o, come dichiara la stessa DiMezzo in un’intervista al quotidiano Boston Globe, espressione del fallimento di un sistema già ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) A partire dal suo nome c’è poco di verosimile nell’ascesa politica diper il ruolo dinella contea di Cheshire, nel New. Una candidatura ottenuta nonostante il suo programma elettorale sia riassumibile in tre parole, che non hanno bisogno di traduzioni, «F**k the police». Per non parlare del simbolo anarchico – la A cerchiata – che appare nei suoi manifesti elettorali, se così possiamo chiamarli. Eppure è tutto vero. Si tratta di una scelta impensabile per il partito conservatore, chiaramente frutto di un equivoco o, come dichiara la stessain un’intervista al quotidiano Boston Globe, espressione del fallimento di un sistema già ...

