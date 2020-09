Tra ‘500 e ‘600 Rubens espresse il tripudio gioioso delle Fiandre opulenti (Di martedì 22 settembre 2020) Pieter Paul Rubens (1577-1640) è figlio del più alto magistrato d’Anversa. Suo padre Jan scappa a Colonia per sfuggire all’ira del duca d’Alba, che sta ferocemente reprimendo i protestanti; diventa lì l’amministratore dei beni di Guglielmo d’Orange, ma anche l’amante della moglie. Preso in flagrante, finisce in galera. Per motivi politici il figlio dovrebbe stare con i ribelli protestanti, ma per motivi forse edipici opta per la causa dei cattolici, va a studiare a Venezia e finisce poi a Mantova, dove Giulio Romano gli insegnerà la passione per le carni. Di ritorno nelle Fiandre, sotto il dominio spagnolo fa carriera e diventa ricchissimo: farà addirittura l’ambasciatore del re. La Alte Pinakothek di Monaco di Baviera è forse il luogo in cui si trova il maggior numero ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 settembre 2020) Pieter Paul(1577-1640) è figlio del più alto magistrato d’Anversa. Suo padre Jan scappa a Colonia per sfuggire all’ira del duca d’Alba, che sta ferocemente reprimendo i protestanti; diventa lì l’amministratore dei beni di Guglielmo d’Orange, ma anche l’amante della moglie. Preso in flagrante, finisce in galera. Per motivi politici il figlio dovrebbe stare con i ribelli protestanti, ma per motivi forse edipici opta per la causa dei cattolici, va a studiare a Venezia e finisce poi a Mantova, dove Giulio Romano gli insegnerà la passione per le carni. Di ritorno nelle, sotto il dominio spagnolo fa carriera e diventa ricchissimo: farà addirittura l’ambasciatore del re. La Alte Pinakothek di Monaco di Baviera è forse il luogo in cui si trova il maggior numero ...

