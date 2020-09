Torna in cella il boss Pasquale Zagaria: il suo caso aveva dato il via allo scandalo scarcerazioni (Di martedì 22 settembre 2020) Torna in carcere Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Il boss è stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, la struttura individuata dal Dap come luogo idoneo per la detenzione. Zagaria era stato scarcerato ad aprile, dopo l’inizio dell’emergenza Coronavirus, dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede. Il caso di Zagaria aveva dato il la allo scandalo scarcerazioni, con boss di mafia, camorra e ‘ndrangheta che erano Tornati ai domiciliari per l’emergenza Covid. ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020)in carcere, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Ilè stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, la struttura individuata dal Dap come luogo idoneo per la detenzione.era stato scarcerato ad aprile, dopo l’inizio dell’emergenza Coronavirus, dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede. Ildiil la, condi mafia, camorra e ‘ndrangheta che eranoti ai domiciliari per l’emergenza Covid. ...

Valenti00278189 : Proprio oggi e perché non qualche settimana fa o mese??? - Notiziedi_it : Torna in cella il boss Pasquale Zagaria: il suo caso aveva dato il via allo scandalo scarcerazioni - Dome689 : RT @Open_gol: Torna in cella il boss Pasquale Zagaria: il suo caso aveva dato il via allo scandalo scarcerazioni - ilriformista : Pasquale #Zagaria torna in cella: per i giudici il carcere di Opera è “idoneo” alla detenzione - Open_gol : Torna in cella il boss Pasquale Zagaria: il suo caso aveva dato il via allo scandalo scarcerazioni -