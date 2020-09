Torino | un giocatore è risultato positivo al coronavirus | match contro l’Atalanta a rischio

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) Undelaldopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuati. La società granata, per il momento, non ha rivelato il nome del calciatore in questione, ma è già allarme in Serie A a causa dei possibili risvolti di questa notizia. In caso di ulteriori positività, infatti, sarebbe a forteill’Atalanta in programma nel weekend. Non solo: in allerta anche la Fiorentina, che ha affrontato proprio sabato scorso i granata nella prima giornata di campionato.