Torino, uccide il figlio di 11 anni poi si spara: il delitto annunciato su Fb (Di martedì 22 settembre 2020) Torino, uccide il figlio di 11 anni poi si spara. Prima ha sparato contro il figlio Andrea, di 11 anni. Poi ha rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita. Il dramma nella notte a Rivara, nel Torinese. Caludio Baima Poma, operaio metalmeccanico di 47 anni, aveva annunciato il suo gesto su Facebook che si chiudeva con una frase terribile: "Andrea e il suo papà per sempre insieme". Le parole erano rivolte alla sua ex compagna. Poma ricostruisce un rapporto finito, il dolore alla schiena da quale a suo dire tutto sarebbe iniziato. A cominciare dalla depressione: "Quando abbiamo iniziato a convivere ero l'uomo piú felice del mondo. Poi è nato ...

