Torino | offerto Izzo all’Inter | la situazione

Il Torino deve cedere Armando Izzo, ma il costo è elevato. Il difensore granata è stato proposto anche all'Inter Il Torino ha deciso di sacrificare Armando Izzo sul mercato per piazzare gli ultimi colpi in entrata da mettere a disposizione della rosa allenata dal tecnico Marco Giampaolo. Come riportato da Tuttosport, le pretese economiche dei granata (20 milioni di euro) frenano le pretendenti. Nel frattempo, il direttore sportivo Davide Vagnati ha proposto il difensore all'Inter in prestito con diritto di riscatto.

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale il servizio più ... corse incentivate da e verso zone strategiche, tipo quelle a bassa offerta di trasporto ...

L'arrivo di Morata alla Juve, infatti, ha bloccato anche il passaggio di Dzeko a Torino e quello del polacco nella capitale ... Se non dovesse accettare nessuna offerta, il numero 99 azzurro dovrà ...

