Torino, giocatore positivo al Covid: tamponi per il resto della squadra (Di martedì 22 settembre 2020) Il Torino comunica la positività al Covid di un giocatore. In attesa l’esito dei tamponi del resto della rosa: calciatori in isolamento, a rischio il match con l’Atalanta Un altro caso di positività al Covid interessa il Torino, dopo i due test positivi emersi durante la preparazione estiva. I granata fanno sapere che il calciatore contagiato non era presente durante la trasferta di Firenze e che subito si è isolato dal resto della squadra. L’identità non è stata resa nota. La partita contro l’Atalanta è a rischio, molto dipenderà dall’esito dei tamponi degli altri giocatori. “Il tesserato, ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Ilcomunica la positività aldi un. In attesa l’esito deidelrosa: calciatori in isolamento, a rischio il match con l’Atalanta Un altro caso di positività alinteressa il, dopo i due test positivi emersi durante la preparazione estiva. I granata fanno sapere che il calciatore contagiato non era presente durante la trasferta di Firenze e che subito si è isolato dal. L’identità non è stata resa nota. La partita contro l’Atalanta è a rischio, molto dipenderà dall’esito deidegli altri giocatori. “Il tesserato, ...

