Torino, giocatore positivo al Covid dopo tamponi post gara con Fiorentina: squadra in isolamento (Di martedì 22 settembre 2020) Ancora un caso di coronavirus, questa volta al Torino. Da quanto si apprende, in casa Granata un giocatore è risultato positivo dopo il giro di tamponi fatto al termine della partita di Firenze contro la Fiorentina valida per la prima giornata di campionato. Adesso la squadra è in isolamento.Torino: un giocatore positivo al coronaviruscaption id="attachment 1025277" align="alignnone" width="718" Torino (getty images)/captionIl Torino aveva in programma per questa giornata una doppia seduta di allenamento in maniera da mettere minuti sulle gambe in vista delle prossime gare, su tutte quella di sabato contro l'Atalanta. Ma a causa del ...

