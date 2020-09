Torino Covid-19, Cairo: «Il rinvio dell partita con l’Atalanta dipenderà dai tamponi (Di martedì 22 settembre 2020) Urbano Cairo ha parlato della possibilità che Torino-Atalanta venga rinviata a causa del calciatore granata positivo al Covid-19 In mattinata, il Torino ha comunicato che un calciatore della Prima Squadra è risultato positivo al Covid-19. E a rischio ci sarebbe anche la partita contro l’Atalanta. A parlare, ai margini del Festival dello Sport, è stato il presidente granata Urbano Cairo. «Abbiamo avuto la notizia di un giocatore positivo, ora stiamo seguendo i protocolli. Faremo tamponi a tutti per vedere che nessun altro sia stato contagiato. È una situazione particolare, dobbiamo adattarci, speriamo non ci siano altre positività perché ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Urbanoha parlatoa possibilità che-Atalanta venga rinviata a causa del calciatore granata positivo al-19 In mattinata, ilha comunicato che un calciatorea Prima Squadra è risultato positivo al-19. E a rischio ci sarebbe anche lacontro l’Atalanta. A parlare, ai margini del Festivalo Sport, è stato il presidente granata Urbano. «Abbiamo avuto la notizia di un giocatore positivo, ora stiamo seguendo i protocolli. Faremoa tutti per vedere che nessun altro sia stato contagiato. È una situazione particolare, dobbiamo adattarci, speriamo non ci siano altre positività perché ...

