Torino, Cairo: «Torreira? È una telenovela ma Giampaolo…» – VIDEO (Di martedì 22 settembre 2020) Urbano Cairo ha parlato dell'interesse di mercato per Torreira Urbano Cairo, presidente del Torino, ai margini della presentazione del Festival dello Sport ha parlato anche dell'interesse di mercato per Torreira. «Si parla del regista, ma parlando con Giampaolo non mi dice che è questa la necessità. Dobbiamo fare le cose in maniera attenta e prudente perché comunque è un momento molto particolare. Mi rendo conto che i tifosi vorrebbero di più, ognuno farebbe una sua formazione. Ricevo messaggi da parte di tante persone».

