Tommaso Zorzi, mai visto l’ex fidanzato? Si chiama Marco e non è uno sconosciuto: le foto (Di martedì 22 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni ma Tommaso Zorzi ha già iniziato ad attirare l’attenzione su di sé. Appena entrato nella casa ha avuto uno scontro con la contessa Patrizia De Blanck (i due hanno già fatto pace) poi ha accusato ben due malori ed è uscito dalla casa perché aveva la febbre alta. Niente covid, per la cronaca Zorzi ha uno pneumococco (un’infezione alla vie respiratorie) ed è stato proprio lui, durante la terza puntata del reality show, ad assicurare tutti sulle sue condizioni di salute. “Non sono stato bene. Non mi vergogno a dirlo, ho uno pneumococco e sono sotto paracetamolo, non morirò questa volta”. Tommaso ha spiegato che la prima volta che ha avuto la febbre ha preso un antibiotico che non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni maha già iniziato ad attirare l’attenzione su di sé. Appena entrato nella casa ha avuto uno scontro con la contessa Patrizia De Blanck (i due hanno già fatto pace) poi ha accusato ben due malori ed è uscito dalla casa perché aveva la febbre alta. Niente covid, per la cronacaha uno pneumococco (un’infezione alla vie respiratorie) ed è stato proprio lui, durante la terza puntata del reality show, ad assicurare tutti sulle sue condizioni di salute. “Non sono stato bene. Non mi vergogno a dirlo, ho uno pneumococco e sono sotto paracetamolo, non morirò questa volta”.ha spiegato che la prima volta che ha avuto la febbre ha preso un antibiotico che non è ...

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - sorridilouis : RT @peularis: In occasione di Tommaso Zorzi al #GFVip, chiuso in una casa 24h, volevo ricordare al mondo quando annoiato e in pieno esaurim… - about_raffa_ : RT @sbrinzii: Tommaso zorzi: “non è perché sono gay mi devi parlare al femminile” Fr4ancesca: “allora non è perché sono modella devi dirmi… - Ilenia141 : RT @peularis: 'IO POSSO METTERMI LE SCARPE CON I TACCHI QUANDO CAZZO MI PARE, NON È CHE SE HO I TACCHI DEVI PARLARMI AL FEMMINILE' TOMMASO… -