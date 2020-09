Tom Felton | tra Hogwarts | la musica e Netflix

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 settembre 2020) Tomsul suo profilo Instagram – Ph. credit: @t22Abbiamo lasciatoormai nel lontano 2011 (Animali fantastici esclusi), ma Draco Malfoy non se n’è mai andato, tanto che è lo stesso Toma non volersene separare. Siamo spesso abituati a vedere gli attori-bambini della nostra infanzia cercare in tutti i modi di scrollarsi di dosso i personaggi che li hanno resi celebri. Ma non è questo il caso, per fortuna. È come se a un certo punto intervenisse il bisogno di tagliare i ponti con un passato che limita e definisce. Ma l’affetto dinei confronti del suo personaggio biondo platino è incrollabile. Lui ama Draco Malfoy e non smette mai di ricordarcelo, soprattutto su Instagram (@t22), tanto da ...