Tom Cruise andrà davvero nello spazio per il suo prossimo film: è ufficiale (Di martedì 22 settembre 2020) Tom Cruise andrà nello spazio per girare il film di Doug Liman: la conferma ufficiale di un 2021 stellare per la star di Mission: Impossible. Eh sì, è ufficiale: Tom Cruise andrà nello spazio per il suo prossimo film, assieme al regista Doug Liman, e il lancio avverrà tra poco più di un anno. Quando qualche mese fa venne annunciato che Tom Cruise e Doug Liman avrebbero girato un film nello spazio, in collaborazione con Eion Musk e la Nasa, l'entusiasmo de pubblico è stato subito evidente, specialmente considerando lo standard di "follia" a cui ci ha abituato Cruise - ma ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) Tomandràper girare ildi Doug Liman: la confermadi un 2021 stellare per la star di Mission: Impossible. Eh sì, è: Tomandràper il suo, assieme al regista Doug Liman, e il lancio avverrà tra poco più di un anno. Quando qualche mese fa venne annunciato che Tome Doug Liman avrebbero girato un, in collaborazione con Eion Musk e la Nasa, l'entusiasmo de pubblico è stato subito evidente, specialmente considerando lo standard di "follia" a cui ci ha abituato- ma ...

