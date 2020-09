Tina Cipollari, la durissima accusa a Gemma Galgani: “Ricatta i sui uomini” (Di martedì 22 settembre 2020) E’ un fiume in piena Tina Cipollari, chiamata da Uomini e Donne Magazine ad esprimere un’opinione sul tema più ricorrente tra le grandi dame della trasmissione: Gemma Galgani. Tornata finalmente in trasmissione dopo la discussa storia estiva con Nicola “Sirius” Vivarelli, Galgani si è già procurata il consueto ciclo di critiche e condanne da più parti; la sua rivale non si poteva certo trattenere, e discutendo la collega l’ha definita “una donna antipatica e arrogante”. “Gemma Galgani usa le debolezze dei suoi uomini per ricattarli”: la rabbia di Tina Cipollari nei giorni del grande ritorno di Uomini e Donne A colpire di più nelle parole di ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 settembre 2020) E’ un fiume in piena, chiamata da Uomini e Donne Magazine ad esprimere un’opinione sul tema più ricorrente tra le grandi dame della trasmissione:. Tornata finalmente in trasmissione dopo la discussa storia estiva con Nicola “Sirius” Vivarelli,si è già procurata il consueto ciclo di critiche e condanne da più parti; la sua rivale non si poteva certo trattenere, e discutendo la collega l’ha definita “una donna antipatica e arrogante”. “usa le debolezze dei suoi uomini per ricattarli”: la rabbia dinei giorni del grande ritorno di Uomini e Donne A colpire di più nelle parole di ...

domino_effetto : @Da_Tzn Vuole fare tanto il radical chic e poi si esprime come Tina Cipollari. - BITCHYFit : Gemma Galgani “usa i segreti degli uomini per ricattarli”: il duro attacco di Tina Cipollari - zazoomblog : Cara Tina Cipollari ci spieghi perchè non si può essere brutti? La “colpa” di non essere perfetti a Uomini e Donne… - BlogUomini : Tina Cipollari inquadra i 4 tronisti di Uomini e donne secondo lei. - MondoTV241 : Gemma Galgani smascherata da Tina Cipollari “usa le confessioni private per ricattare” #gemmagalgani #tinacipollari… -