Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Usa segreti e debolezze degli uomini per ricattarli” (Di martedì 22 settembre 2020) Tina Cipollari e Gemma Galgani sono due tra le protagoniste più amate di uomini e Donne. Non solo per le vicende amorose della seconda, ma proprio per il rapporto che c’è tra le due. Si tratta di un’antipatia che ormai dura da diversi anni e che non si è mai fermata o attenuata. Tutti conoscono le battute e le prese in giro che Tina fa ai danni della nemica durante le puntate del programma di Canale 5. Proprio nelle ultime ore, però, pare che i litigi continueranno anche fuori dallo studio Mediaset. Infatti, durante un’intervista con uomini e Donne Magazine, la Cipollari ha parlato della collega, raccontando di come manipoli gli uomini usando contro di loro i ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020)sono due tra le protagoniste più amate die Donne. Non solo per le vicende amorose della seconda, ma proprio per il rapporto che c’è tra le due. Si tratta di un’antipatia che ormai dura da diversi anni e che non si è mai fermata o attenuata. Tutti conoscono le battute e le prese in giro chefa ai danni della nemica durante le puntate del programma di Canale 5. Proprio nelle ultime ore, però, pare che i litigi continueranno anche fuori dallo studio Mediaset. Infatti, durante un’intervista cone Donne Magazine, laha parlato della collega, raccontando di come manipoli gliusandodi loro i ...

