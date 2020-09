The social dilemma, la matrioska della manipolazione (Di martedì 22 settembre 2020) The social dilemma. Un docu drama dalla durata di 90′ che intreccia perfettamente il racconto di ingegneri e programmatori della Silicon Valley con un mini-movie nel quale tutti, chi più e chi meno, ci siamo ritrovati: la storia di una famiglia che deve gestire le problematiche dei rapporti sociali, della nomofobia, dell’accettazione della realtà vivendo nell’ideale di perfezione digitale e quelle della distinzione tra il vero e il falso. Il tutto mentre siamo perseguitati dagli algoritmi delle tech companies. Non è l’ennesima sterile polemica contro il mondo in rete e lo capiamo dai primi 30″: a parlarci sono personalità che hanno contribuito alla crescita delle aziende della ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) The. Un docu drama dalla durata di 90′ che intreccia perfettamente il racconto di ingegneri e programmatoriSilicon Valley con un mini-movie nel quale tutti, chi più e chi meno, ci siamo ritrovati: la storia di una famiglia che deve gestire le problematiche dei rapportii,nomofobia, dell’accettazionerealtà vivendo nell’ideale di perfezione digitale e quelledistinzione tra il vero e il falso. Il tutto mentre siamo perseguitati dagli algoritmi delle tech companies. Non è l’ennesima sterile polemica contro il mondo in rete e lo capiamo dai primi 30″: a parlarci sono personalità che hanno contribuito alla crescita delle aziende...

alexbarbera : Guardate e fate guardare The Social Dilemma. Soprattutto ai vostri figli adolescenti - marracash : Consiglio a tutti The Social Dilemma. Lo trovate su Netflix. Spiega bene l’influenza dei social nella polarizzazion… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - shevathas : Quello che “The social dilemma” non dice è peggio - smilypapiking : RT @ASampierdarena: Consiglio di unire la visione di The Social Dilemma, il documentario di Jeff Orlowski, alla lettura di 'Questa non è pr… -

Ultime Notizie dalla rete : The social The Social Dilemma, chi sono i protagonisti del documentario del momento Sky Tg24 “The social dilemma”, tecnologia e dipendenza

The social dilemma è il documentario Netflix del momento. Tutti ne parlano e lo consigliano, ma anche dietro ad un documentario scioccante ci sono dei problemi…Su Netflix è attualmente al quarto posto ...

Bill Gates: non confondiamo Elon Musk e Steve Jobs

L'ex numero uno di Microsoft, nel corso di un'intervista, invita a non far confusione sottolineando le differenze tra Elon Musk e Steve Jobs. Entrambi visionari, uno col pallino di colonizzare Marte e ...

The social dilemma è il documentario Netflix del momento. Tutti ne parlano e lo consigliano, ma anche dietro ad un documentario scioccante ci sono dei problemi…Su Netflix è attualmente al quarto posto ...L'ex numero uno di Microsoft, nel corso di un'intervista, invita a non far confusione sottolineando le differenze tra Elon Musk e Steve Jobs. Entrambi visionari, uno col pallino di colonizzare Marte e ...