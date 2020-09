The Good Wife in onda su La7 dalla prima stagione, ogni giorno a partire dal 22 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) Da martedì 22 settembre gli amanti di The Good Wife potranno iniziare un rewatch della serie dalla primissima stagione: il legal drama di punta di CBS, in onda negli Stati Uniti dal 2009 al 2016, riparte su La7 con due episodi al giorno a partire dalle 18.00. Nella fascia preserale che era già stata presidiata da Dead Drop Diva, ora La7 propone la serie a carattere giudiziario di grande successo ideata da Robert King e Michelle King, vincitrice di cinque Emmy Awards, gli Oscar della televisione. Molto popolare ma anche molto amata dalla critica, The Good Wife ha riscosso grandi apprezzamenti soprattutto per la performance della sua protagonista Julianna Margulies nel ruolo di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Da martedì 22gli amanti di Thepotranno iniziare un rewatch della serieprimissima: il legal drama di punta di CBS, innegli Stati Uniti dal 2009 al 2016, riparte su La7 con due episodi aldalle 18.00. Nella fascia preserale che era già stata presidiata da Dead Drop Diva, ora La7 propone la serie a carattere giudiziario di grande successo ideata da Robert King e Michelle King, vincitrice di cinque Emmy Awards, gli Oscar della televisione. Molto popolare ma anche molto amatacritica, Theha riscosso grandi apprezzamenti soprattutto per la performance della sua protagonista Julianna Margulies nel ruolo di ...

Ultime Notizie dalla rete : The Good The Good Doctor 4: Il poster ufficiale della quarta stagione è un invito alla rinascita ComingSoon.it Beyond Good & Evil 2: nuovo gameplay nel 2021

Dopo il ritiro di Michel Ancel dall’industria dei videogiochi, uno stato di agitazione ha colto i fan di Beyond Good & Evil 2, preoccupati che il suo allontanamento potesse generare dei seri problemi ...

In arrivo le action figure di Billie Eilish

Si tratta di statuette che le assomigliano in tutto e per tutto e che sono disponibili in due versioni. La prima è ispirata al singolo “Good Guy” con e l’action figure riporta l’iconico look giallo; ...

