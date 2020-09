Tesla Battery Day - Confermato un nuovo modello d' ingresso gamma - LIVE

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il tanto attesoDay dellaè partito con il piede sbagliato. Non appena ilstreaming della presentazione è iniziato, molti dei 180 mila utenti collegati a Youtube per seguire la diretta hanno subito iniziato a lamentarsi per l'assenza dell'audio. Un errore talmente eclatante da sembrare quasi pensato per scatenare commenti sui social. Sistemati i problemi tecnici, l'evento è iniziato con il classico ritardo accademico a cui ci ha abituato la Casa di Palo Alto durante le sue presentazioni. A dare il benvenuto ai pochi invitati, sistemati in una sorta di drive-in composto da decine di vetture del marchio, è stato Alan Prescott, Vice President of Legal and Acting General Counsel, che ha così dato il via alla giornata più importante dell'anno per la Casa californiana. Elon ...