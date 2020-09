Ternana | Lucarelli buca la prima | umbri eliminati dalla Coppa Italia dall’Albinoleffe

(Di martedì 22 settembre 2020) Parte male l'avventura a Terni del neo allenatore Cristiano. La squadra rossoverde è stata battuta in casa dall'Albinoleffe con il punteggio di 2-1. Ospiti in vantaggio di due reti nellafrazione di gioco (Cori al 41' e Canestrelli al 44'). Nella ripresa gol delle Fere siglato da Partipilo al 48' ma nonostante gli assalti, la squadra dinon è riuscita a pervenire al pareggio. Tra squalifiche e infortuni i rossoverdi hanno risentito delle 10 defezioni. Out Mammarella, Celli, Argento, Salzano, Bergamelli, Torromino, Ferrante infortunati insieme agli squalificati Peralta e Defendi e con Kontek in attesa di transfer. Nel complesso una prova deludente dell'undici umbro sopraffatto dall'Albinoleffe che accede al secondo turno di ...

L’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha convocato per la gara di questa sera al Liberati (ore 20.30) contro l’Albinoleffe, 17 calciatori. Eccoli del dettaglio dei ruoli. Indisponibili: ...Da una parte c’è la formazione umbra che ha ambizioni importanti in vista della nuova stagione che la vedrà impegnata, per il secondo anno consecutivo, nell’ostico Girone C di Serie C. Stesso discorso ...