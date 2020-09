' Temptation Island' | Anna incontrerà Gennaro al falò?

(Di martedì 22 settembre 2020) Secondo appuntamento con il docu-reality '' in onda mercoledì 23 settembre in prime time su Canale 5 . Dopo l'uscita della coppia formata da Amedeo e Sofia , che hanno deciso di ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - walktheclovds : @Alessandro__2 @ciccio_co Lo sai che infatti non cambierà ne se voti si né se voti no. Cambia il messaggio,che ci s… - SocialArtistOF : #TemptationIsland Domani sera secondo appuntamento con @TemptationITA! -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Secondo appuntamento con il docu–reality "Temptation Island" in onda mercoledì 23 settembre in prime time su Canale 5. Dopo l’uscita della coppia formata da Amedeo e Sofia, che hanno deciso di uscire ...Ecco la sua storia… Uomini e Donne non è stata la sua prima esperienza televisiva, perché il volto di Davide Lorusso è apparso anche a Temptation Island 2020. Da tentatore a corteggiatore, infine ...