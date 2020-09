Taranto, disabile 63enne ucciso in casa: il badante si costituisce (Di martedì 22 settembre 2020) A Taranto è stato ritrovato un uomo disabile di 63 anni senza vita con segnali di strangolamento. Si sospetta del suo badante, un uomo pregiudicato. A Taranto, in via Oberdan, al civico 17, è stato ritrovato nella propria abitazione un uomo di 63 anni senza vita. L’uomo aveva problemi di deambulazione e sembra essere la … Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) Aè stato ritrovato un uomodi 63 anni senza vita con segnali di strangolamento. Si sospetta del suo, un uomo pregiudicato. A, in via Oberdan, al civico 17, è stato ritrovato nella propria abitazione un uomo di 63 anni senza vita. L’uomo aveva problemi di deambulazione e sembra essere la …

