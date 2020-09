Tabellone Atp 500 Amburgo 2020: Medvedev leader del seeding, presente Fognini (Di martedì 22 settembre 2020) Il Tabellone principale dell’Atp 500 di Amburgo 2020, evento in programma da lunedì 21 a sabato 27 settembre. La prima testa di serie è detenuta e rappresentata da Daniil Medvedev, mentre da evidenziare le presenze degli italiani Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Di seguito tutti gli accoppiamenti del primo turno, alcuni dei quali potenzialmente non esenti da cambiamenti. Tabellone PRINCIPALE ATP 500 DI Amburgo 2020 (21-27 SETTEMBRE) PRIMO TURNO (1) Medvedev vs Humbert Vesely b. Simon 7-5 6-2 Ruud vs Paire (WC) Kohlschreiber vs (6) Fognini (14) Bautista b. Basilashvili 6-4 6-3 Nishioka vs Koepfer (Q) Paul b. Anderson 6-4 0-6 6-4(5) Rublev b. (Q) Sandgren 6-3 6-3 Bublik vs Ramos Sonego vs ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Ilprincipale dell’Atp 500 di, evento in programma da lunedì 21 a sabato 27 settembre. La prima testa di serie è detenuta e rappresentata da Daniil, mentre da evidenziare le presenze degli italiani Fabioe Lorenzo Sonego. Di seguito tutti gli accoppiamenti del primo turno, alcuni dei quali potenzialmente non esenti da cambiamenti.PRINCIPALE ATP 500 DI(21-27 SETTEMBRE) PRIMO TURNO (1)vs Humbert Vesely b. Simon 7-5 6-2 Ruud vs Paire (WC) Kohlschreiber vs (6)(14) Bautista b. Basilashvili 6-4 6-3 Nishioka vs Koepfer (Q) Paul b. Anderson 6-4 0-6 6-4(5) Rublev b. (Q) Sandgren 6-3 6-3 Bublik vs Ramos Sonego vs ...

TennisWebMag : Oggi ad Amburgo esordio in tabellone nell'ATP 500 per @fabiofogna e @lorenzomusetti_ Il primo trova il tedesco… - aquila7630 : Tennis, tabellone #Atp #Amburgo: #Medvedev il numero 1 del seeding, al via #Fognini e #Sonego. #21settembre… - Simo9615 : @LucaFiorino24 @InteBNLdItalia Finché ha un tabellone da atp 250... - sportface2016 : Il tabellone principale dell'#Atp di #Amburgo 2020: presente #Fognini - OA_Sport : Tennis, ATP Amburgo 2020: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego nel tabellone principale, Daniil Medvedev la testa di seri… -