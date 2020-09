Susanna Ceccardi bocciata nella ‘sua’ Cascina (Di martedì 22 settembre 2020) Da quella cittadina in provincia di Pisa è partita la sua avventura politica. Dapprima come componente del Consiglio comunale, poi la ‘promozione’ a sindaca, fino al risultato delle elezioni Europee che l’ha inviata a Bruxelles come europarlamentare della Lega. Ma proprio lì arriva la sconfitta più cocente: Susanna Ceccardi a Cascina è stata sconfitta da Eugenio Giani. Matteo Salvini, nel corso dei suoi eventi elettorali, ha spesso e volentieri ribadito il buon governo della sua candidata alle Regionali toscane. Ma il risultato mostra come i cittadini non la pensino come il segretario del Carroccio. LEGGI ANCHE > La frecciata di Salvini a Meloni: «Se gli altri avessero preso i voti della Lega, avremmo vinto in Toscana» Sul sito ufficiale della Regione Toscana, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Da quella cittadina in provincia di Pisa è partita la sua avventura politica. Dapprima come componente del Consiglio comunale, poi la ‘promozione’ a sindaca, fino al risultato delle elezioni Europee che l’ha inviata a Bruxelles come europarlamentare della Lega. Ma proprio lì arriva la sconfitta più cocente:è stata sconfitta da Eugenio Giani. Matteo Salvini, nel corso dei suoi eventi elettorali, ha spesso e volentieri ribadito il buon governo della sua candidata alle Regionali toscane. Ma il risultato mostra come i cittadini non la pensino come il segretario del Carroccio. LEGGI ANCHE > La frecciata di Salvini a Meloni: «Se gli altri avessero preso i voti della Lega, avremmo vinto in Toscana» Sul sito ufficiale della Regione Toscana, ...

