"Succede sempre così". Casini, la verità sui sondaggi e sul centrodestra: cos'è successo (davvero) alle regionali

L'analisi politica del voto di Pier Ferdinando Casini è di altissimo livello. A Stasera Italia il senatore ha spiegato a Barbara Palombelli ed ai suoi ospiti perché alle elezioni regionali si è verificato tutto sommato quello che era ampiamente prevedibile: "è successo quello che Succede sempre, ovvero che i sondaggi non ci prendono. Ormai mi sembra che non abbiamo bisogno di altri esempi, a ogni elezione ci troviamo sul fatto che i sondaggi sono fuori da quella che è la realtà delle cose. Davano tra Fitto e Emiliano la parità quando le urne erano già chiuse, invece c'erano 9 punti di scarto e più o meno la stessa cosa ...

