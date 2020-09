Suarez | presunto esame farsa d’italiano Inchiesta a Perugia

(Di martedì 22 settembre 2020) Luisha sostenuto l'd'italiano presso l'Università per stranieri di: indaga la procura perchè il suosarebbe stato una presunta. S'indaga per capire se erano state concordate le domande da rivolgere al bomber del Barça

Luis Suarez ha superato l’esame di italiano per mezzo di una truffa? Indagini della Procura di Perugia e della Guardia di Finanza, intercettazioni che esporrebbero la combine sul B1. Luis Suarez ha su ...E' stato sentito per oltre due ore in Procura Lorenzo Rocca, uno degli indagati nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre s ...