Suarez | presunta truffa sull’esame di italiano per la cittadinanza italiana La Guardia di Finanza all' Università degli stranieri di Perugia

(Di martedì 22 settembre 2020) Dalle indagini emergerebbe che la prova diera stata concordata e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento.è attualmente in forza al Barcellona e il suo nome era stato accostato alla Juventus. Gdf: «Il club bianconero ha organizzato la prova»

giornalettismo : Nelle intercettazioni, anche la presunta motivazione della forzatura: 'Un contratto da 10 milioni a stagione non pu… - Italia_Notizie : Suarez e la presunta truffa, da dove nasce l’inchiesta: l’ateneo, la convenzione con un’agenzia cinese e un “buco… - mipiace17 : Suarez, presunta truffa sull’ esame di italiano per la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza all'Università… - melgae2013 : RT @Paladino70: Occhio, il primo che mette nero su bianco il nome #Juventus accanto alla presunta truffa dell'esame di #Suarez, si becca la… - BrunoGiovanni6 : RT @Paladino70: Occhio, il primo che mette nero su bianco il nome #Juventus accanto alla presunta truffa dell'esame di #Suarez, si becca la… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez presunta

Il calciatore del Barcellona Luis Suarez avrebbe concordato i temi della sua prova di esame per la lingua italiana. Secondo il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, ci sarebbe un accordo ...Dopo l'inchiesta sulla presunta truffa nell'esame di italiano per la cittadinanza, Alessandro Gassman torna sul caso del calciatore Luis Suarez: "Qui non si tratta di tifo, ma di diritti", spiega ...