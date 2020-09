Suarez nella bufera. L'esame di italiano sarebbe stato truccato (Di martedì 22 settembre 2020) La Procura di Perugia avrebbe pochi dubbi: la prova di italiano che Luis Suarez ha sostenuto settimana scorsa per ottenere il nostro passaporto sarebbe stato truccato. Stando all'accusa infatti le domande e le prove sarebbero state concordate precedentemente per favorire l'uruguaiano, in quei giorni ancora nel mirino della Juventus.La vicenda dell'esame aveva tenuto banco per tutta la settimana scorsa; Suarez infatti era alla ricerca di un passaporto comunitario che avrebbe favorito il suo passaggio dal Barcellona ad altre squadre (come i bianconeri che avevano esaurito i loro "slot" per gli extracomunitari)."Dalle attività investigative - sottolinea una nota della procura firmata da Raffaele Cantone - è risultato che gli argomenti oggetto ... Leggi su panorama (Di martedì 22 settembre 2020) La Procura di Perugia avrebbe pochi dubbi: la prova diche Luisha sostenuto settimana scorsa per ottenere il nostro passaporto. Stando all'accusa infatti le domande e le provero state concordate precedentemente per favorire l'uruguaiano, in quei giorni ancora nel mirino della Juventus.La vicenda dell'aveva tenuto banco per tutta la settimana scorsa;infatti era alla ricerca di un passaporto comunitario che avrebbe favorito il suo passaggio dal Barcellona ad altre squadre (come i bianconeri che avevano esaurito i loro "slot" per gli extracomunitari)."Dalle attività investigative - sottolinea una nota della procura firmata da Raffaele Cantone - è risultato che gli argomenti oggetto ...

