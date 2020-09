Suarez, l’esame di italiano è una truffa: le reazioni social, “Chi ha corrotto l’Università?” (FOTO) (Di martedì 22 settembre 2020) L’esame di italiano di Luis Suarez, sostenuto giovedì a Perugia per poi poter ottenere la cittadinanza italiana, si è rivelato essere una truffa grazie alle indagini della Guardia di Finanza che già da tempo intercettava i vertici dell’Università per Stranieri. In seguito a questa notizia, sui social è montata l’indignazione: “Chi ha corrotto l’Università di Perugia?”, “La truffa è materia d’esame per la Cittadinanza Italiana”. Ecco alcune reazioni. LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE Suarez, L’ESAME DI italiano E’ UNA truffa IL COMUNICATO DELLA PROCURA Ma la truffa non è materia d'esame ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) L’esame didi Luis, sostenuto giovedì a Perugia per poi poter ottenere la cittadinanza italiana, si è rivelato essere unagrazie alle indagini della Guardia di Finanza che già da tempo intercettava i vertici dell’Università per Stranieri. In seguito a questa notizia, suiè montata l’indignazione: “Chi hal’Università di Perugia?”, “Laè materia d’esame per la Cittadinanza Italiana”. Ecco alcune. LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, L’ESAME DIE’ UNAIL COMUNICATO DELLA PROCURA Ma lanon è materia d'esame ...

ZZiliani : Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e acco… - ZZiliani : ULTIMORA. Suarez rivela perchè ha dato l’esame di italiano: “Simeone continuava a chiedermi: ‘Luis vienes sì o no,… - Adnkronos : Caso #Suarez, intercettazione: 'Stipendio da 10 mln, deve passare l'esame' - GioFriso908 : RT @PBPcalcio: Argomenti e risposte concordate, la Guardia di Finanza indaga all' Università di Perugia per l'esame di #Suarez. I punteggi… - GerryRitz : RT @SvartGrenadier: Vi dico la mia. Suarez fa l'esame truffa per venire tesserato dalla Zebra Torino. Come sapete nei vari apparati stat… -

