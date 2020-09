Suarez, intercettazione telefonica: “Non possiamo far saltare 10 milioni perché non ha il B1” (Di martedì 22 settembre 2020) Spunta la prima intercettazione telefonica legata al caso dell’esame-truffa di Luis Suarez per la cittadinanza italiana. A essere intercettati dalla Guardia di Finanza di Perugia sono i dirigenti dell’Università per Stranieri, già nel mirino per altri fatti, che parlano della possibilità che il calciatore uruguaiano potesse non passare l’esame: “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”. E sono altre le intercettazioni riportate da Repubblica: “Spina a Diodato Per dirtela tutta, oggi ho chiamato Lorenzo Rocca che gli ha detto la simulazione d’esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l’esame. Lui non ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Spunta la primalegata al caso dell’esame-truffa di Luisper la cittadinanza italiana. A essere intercettati dalla Guardia di Finanza di Perugia sono i dirigenti dell’Università per Stranieri, già nel mirino per altri fatti, che parlano della possibilità che il calciatore uruguaiano potesse non passare l’esame: “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10a stagione di stipendio non glieli puoi farperché non ha il B1”. E sono altre le intercettazioni riportate da Repubblica: “Spina a Diodato Per dirtela tutta, oggi ho chiamato Lorenzo Rocca che gli ha detto la simulazione d’esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l’esame. Lui non ...

La cittadinanza italia di Luis Suarez diventa un caso ... falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro. Nelle intercettazioni emergono frasi inquietanti. "Guadagna 10 ...

