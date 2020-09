Suarez, esame d’Italiano truffa? Indaga la Finanza. Tremano il Pistolero e la Juventus (Di martedì 22 settembre 2020) Un terremoto giudiziario investe l’attaccante Suarez. La Guardia di Finanza ha aperto un’indagine per l’esame d’Italiano sostenuto da Suarez presso l’Università di Perugia. Le Fiamme Gialle hanno messo nel mirino i vertici dell’Ateneo per truffa. L’accusa è quella di aver inscenato una prova d’esame di favore per Suarez. Gli sviluppi della vicenda sono seguiti con qualche apprensione da Suarez, che al momento non risulta comunque tra gli Indagati. Ed anche la Juventus non è immune da cattivi pensieri anche se il club bianconero non è assolutamente coinvolto – allo stato dell’indagine – nella vicenda (leggi di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Un terremoto giudiziario investe l’attaccante. La Guardia diha aperto un’indagine per l’d’Italiano sostenuto dapresso l’Università di Perugia. Le Fiamme Gialle hanno messo nel mirino i vertici dell’Ateneo per. L’accusa è quella di aver inscenato una prova d’di favore per. Gli sviluppi della vicenda sono seguiti con qualche apprensione da, che al momento non risulta comunque tra gliti. Ed anche lanon è immune da cattivi pensieri anche se il club bianconero non è assolutamente coinvolto – allo stato dell’indagine – nella vicenda (leggi di ...

FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - ZZiliani : Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e acco… - damianomasoch : RT @CucchiRiccardo: Leggo le notizie sull'esame di italiano 'finto' di #Suarez e penso agli studenti (quelli veri), ai ragazzi nati in Ital… - MinelliMatteo : RT @perchetendenza: #Suarez: Perché un'inchiesta della Procura di Perugia ha accertato che l’esame sostenuto dall'uruguayano per ottenere l… -