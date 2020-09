Suarez, 'El Pistolero' che vuole diventare cittadino italiano (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - È noto per essere ‘El Pistolero' del calcio mondiale. Al secolo è Luis Alberto Suarez Diaz, uno degli attaccanti più completi ma anche blasonati a livello internazionale. Nato il 24 gennaio di 33 anni fa a Salto in Uruguay, località ai confini con un'altra Nazione calcistica quale l'Argentina, Suarez ha il diritto di diventare cittadino italiano perché dal 2009 è sposato con Sofia Balbi, uruguaiana anche lei ma già con la cittadinanza italiana avendo origini friulane. Luis e Sofia si sono conosciuti quando lui aveva 15 anni e lei 13. Il loro rapporto è proseguito anche quando lei è stata costretta a trasferirsi a Barcellona per motivi di lavoro del padre, un banchiere. Cresciuto calcisticamente ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - È noto per essere ‘El' del calcio mondiale. Al secolo è Luis AlbertoDiaz, uno degli attaccanti più completi ma anche blasonati a livello internazionale. Nato il 24 gennaio di 33 anni fa a Salto in Uruguay, località ai confini con un'altra Nazione calcistica quale l'Argentina,ha il diritto diperché dal 2009 è sposato con Sofia Balbi, uruguaiana anche lei ma già con la cittadinanza italiana avendo origini friulane. Luis e Sofia si sono conosciuti quando lui aveva 15 anni e lei 13. Il loro rapporto è proseguito anche quando lei è stata costretta a trasferirsi a Barcellona per motivi di lavoro del padre, un banchiere. Cresciuto calcisticamente ...

gianlucarossitv : Milano, 22.9.2020 Guardia Di Finanza a Perugia per sospetta Truffa nell'esame di Italiano di #Suarez. Sarà perché l… - forumJuventus : ? LIVE #Suarez, esame d'italiano scritto e orale superato ?? El Pistolero esce con tanto di certificato in mano ??… - forumJuventus : Luis Suárez è atterrato pochi minuti fa a Perugia. Credete ancora nell’arrivo del Pistolero? ?? - RedBull73 : Da pistolero a pistola è un attimo #Suarez - BEPPESARNO : ...'Se a #Suarez i giornalisti chiedono qualcosa si accorgono subito che non sa spiccicare mezza parola in ITALIANO… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez Pistolero Suarez, 'El Pistolero' che vuole diventare cittadino italiano AGI - Agenzia Giornalistica Italia Caso Suarez, Sarri: «Esame voluto dalla Juve. Il giocatore non rischia.»

L’esame di italiano di Luis Suarez è stato organizzato dalla Juventus, ma non c’è stata alcuna pressione esterna per l’ottenimento da parte del Pistolero del certificato B1».

Atletico Madrid-Suarez, c'è l'accordo: ma tarda la rescissione con il Barcellona

Luis Suarez ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid, ma da Barcellona viene rallentato l'affare: i catalani non vogliono rinforzare una rivale. Tra Luis Suarez e l'Atletico Madrid è tutto fatto.

L’esame di italiano di Luis Suarez è stato organizzato dalla Juventus, ma non c’è stata alcuna pressione esterna per l’ottenimento da parte del Pistolero del certificato B1».Luis Suarez ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid, ma da Barcellona viene rallentato l'affare: i catalani non vogliono rinforzare una rivale. Tra Luis Suarez e l'Atletico Madrid è tutto fatto.