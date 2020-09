Suarez e la cittadinanza italiana: escono fuori le intercettazioni (Di martedì 22 settembre 2020) Arrivano ulteriori informazioni rispetto alla vicenda uscita in queste ore riguardante la cittadinanza italiana presa da Luis Suarez a Perugia lo scorso 17 settembre. L'esame sarebbe stato concordato e la votazione stabilita ancora prima dell'effettivo sostenimento della prova. Ma non solo. Secondo le prime intercettazioni pubblicate dai media, arrivano parole importanti che forniscono ulteriori dettagli.Suarez: le intercettazionicaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="755" Suarez (getty images)/captionCominciano a trapelare alcuni particolari dell’inchiesta che ha coinvolto l’Università per Stranieri di Perugia per l’esame di italiano affrontato da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza. Tra ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Arrivano ulteriori informazioni rispetto alla vicenda uscita in queste ore riguardante lapresa da Luisa Perugia lo scorso 17 settembre. L'esame sarebbe stato concordato e la votazione stabilita ancora prima dell'effettivo sostenimento della prova. Ma non solo. Secondo le primepubblicate dai media, arrivano parole importanti che forniscono ulteriori dettagli.: lecaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="755"(getty images)/captionCominciano a trapelare alcuni particolari dell’inchiesta che ha coinvolto l’Università per Stranieri di Perugia per l’esame di italiano affrontato da Luisper ottenere la. Tra ...

