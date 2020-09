Suarez, clamoroso: irregolare l’esame di italiano svolto a Perugia (Di martedì 22 settembre 2020) Clamore notizie da Perugia, città nella quale Luis Suarez, talento uruguaiano del Barcellona, ha svolto l’esame di italiano per acquisire la nazionalità del Paese tricolore. La Guardia di Finanza, che indaga sui fatti, ha rilevato irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana del sudamericano: il calciatore avrebbe conosciuto preventivamente le domande. Quindi, in termini di legge, l’ex Ajax avrebbe architettato una truffa con la compiacenza di altri soggetti. Suarez (Getty Images)Suarez: tutto bloccato per la cittadinanza Cittadinanza ottenuta mediante truffa. Luis Suarez, infatti, avrebbe conosciuto in anticipo le risposte alle domande che componevano l’esame. È quanto ha accertato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Clamore notizie da, città nella quale Luis, talento uruguaiano del Barcellona, hal’esame diper acquisire la nazionalità del Paese tricolore. La Guardia di Finanza, che indaga sui fatti, ha rilevato irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana del sudamericano: il calciatore avrebbe conosciuto preventivamente le domande. Quindi, in termini di legge, l’ex Ajax avrebbe architettato una truffa con la compiacenza di altri soggetti.(Getty Images): tutto bloccato per la cittadinanza Cittadinanza ottenuta mediante truffa. Luis, infatti, avrebbe conosciuto in anticipo le risposte alle domande che componevano l’esame. È quanto ha accertato ...

RobertoJ10ADP : ?? Clamoroso Suarez: cittadinanza italiana ottenuta con una truffa - OneFootball BOOM!! ?? ???? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Clamoroso #Suarez: la Finanza all’Università per l’esame! “Era una truffa” ?? - Antonio8384 : ?????? CLAMOROSO ?????? Vi svelo in anteprima chi ha presentato l'esposto alla Guardia di Finanza ?? #Juventus… - SOSFanta : ?? Clamoroso #Suarez: la Finanza all’Università per l’esame! “Era una truffa” ?? - tuttonapoli : Clamoroso da Perugia: 'Domande concordate, esame Suarez viziato da illeciti!' -