Suarez "cittadinanza italiana ottenuta con truffa: punteggio attribuito prima della prova" (Di martedì 22 settembre 2020) La cittadinanza italiana di Luis Suarez è stata ottenuta con una truffa. È quanto ha accertato un'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia. Secondo quando apprende l'ANSA da fonti giudiziarie, l'attaccante uruguaiano non è indagato. Non risultano coinvolti nemmeno persone dell'entourage dell'atleta. Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 settembre 2020) Ladi Luisè statacon una. È quanto ha accertato un'inchiestaGuardia di Finanza eProcura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia. Secondo quando apprende l'ANSA da fonti giudiziarie, l'attaccante uruguaiano non è indagato. Non risultano coinvolti nemmeno persone dell'entourage dell'atleta.

