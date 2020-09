Suarez all’Atletico Madrid | siamo in dirittura d’arrivo

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 settembre 2020) Ormai è quasi fatta per il passaggio di Luisdal Barcellona all’Atleticodi Diego Simeone che è pronto ad abbracciare l’attaccante uruguaiano dopo il passaggio di Morata alla Juventus. In Italia continua a tenere banco la truffa per l’esame di italiano, ma in Spagna invece si parla solo di mercato. Si è da poco sbloccata la situazione intorno al Pistolero, con il via libera di Bartomeu che sembrava non dovesse arrivare. Invece, nell’ultimo summit con l’entourage dell’attaccante – conclusosi poco fa – è arrivato l’ok al trasferimento. Ulteriori conferme arrivano dalla Spagna, con il Mundo Deportivo – da sempre vicino agli affari dei catalani – che parla di accordo tra il Barça e il club rojiblanco. Ora ultimi dettagli da sistemare prima ...