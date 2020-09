Sportitalia - ADL lascia nel cassetto 25mln per due multe e liti profonde con Milik (Di martedì 22 settembre 2020) Per due multe e liti profonde salta l’operazione Milik-Roma, per il momento o per sempre vedremo (qualche margine esiste, altrimenti piste all’estero con la Premier che lo aveva già cercato). Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Per duesalta l’operazione-Roma, per il momento o per sempre vedremo (qualche margine esiste, altrimenti piste all’estero con la Premier che lo aveva già cercato).

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del mercato in casa Napoli e dell'intrigo Milik-Dzeko ai microfoni di Sportitalia. Se ne è parlato anche su altri giornali – Si va verso ...

