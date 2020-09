“Speravo de Morì Prima”: la prima foto di Castellitto nei panni di Totti (Di martedì 22 settembre 2020) L’ex capitano della Roma sarà interpretato da Pietro Castellitto Photo Credit: Sky – Fabio Zayed C’è molta attesa per la serie, che andrà in onda su Sky e che fa parte dei progetti Sky Original, “Speravo De Morì prima”. La serie, sulla vita di Francesco Totti, è tratta dal libro “Un Capitano” (edito da Rizzoli Libri) scritto dall’ex capitano della Roma con il giornalista sportivo Paolo Condò. A interpretare i panni del calciatore, l’attore Pietro Castellitto, figlio di Sergio e premiato nel corso dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la migliore sceneggiatura de “I predatori”, sua opera prima. “Speravo De Morì ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 settembre 2020) L’ex capitano della Roma sarà interpretato da PietroPhoto Credit: Sky – Fabio Zayed C’è molta attesa per la serie, che andrà in onda su Sky e che fa parte dei progetti Sky Original, “Speravo De Morì”. La serie, sulla vita di Francesco, è tratta dal libro “Un Capitano” (edito da Rizzoli Libri) scritto dall’ex capitano della Roma con il giornalista sportivo Paolo Condò. A interpretare idel calciatore, l’attore Pietro, figlio di Sergio e premiato nel corso dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la migliore sceneggiatura de “I predatori”, sua opera. “Speravo De Morì ...

