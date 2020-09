Speranza: "Sei mesi per il vaccino, poi vinciamo la sfida" (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - In un momento in cui sembra che il coronavirus stia tornando a infettare tutto il mondo, con l'Italia che viaggia tra i 1.500 e 2.000 nuovi casi al giorno, il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al Forum Frontiere di Repubblica parla di “sei mesi per vedere la luce”. Il ministro precisa che dire tra sei mesi "non vuol dire che avremo sconfitto il virus”. Arriveranno le prime dosi di vaccino, le prime cure, e “iniziare ad avere questi strumenti ci permetterà di essere meno sguarniti e indifesi. A marzo lo eravamo. Mi auguro di vedere la luce in sei mesi e poi vincere la sfida”. Quando arriverà un ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI -; In un momento in cui sembra che il coronavirus stia tornando a infettare tutto il mondo, con l'Italia che viaggia tra i 1.500 e 2.000 nuovi casi al giorno, il ministro della Salute, Roberto, intervenuto al Forum Frontiere di Repubblica parla di;“seiper vedere la luce”. Il ministro precisa;che dire tra sei"non vuol dire che avremo sconfitto il virus”. Arriveranno le prime dosi di, le prime cure, e “iniziare;ad avere questi strumenti ci permetterà di essere meno sguarniti e indifesi. A marzo lo eravamo. Mi auguro di vedere la luce in seie poi vincere la”.;Quando arriverà un ...

