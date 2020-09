Spazio, il ghiaccio su Encelado forse correlato all’attività geologica: la luna di Saturno “ha il potenziale di mantenere condizioni adatte alla vita” (Di martedì 22 settembre 2020) Analizzando i dati raccolti dalla sonda NASA Cassini durante i 13 anni di esplorazione del sistema Saturno, gli esperti dell’Universita’ di Nantes, in Francia, hanno scoperto che Encelado, luna di Saturno, sembra essere caratterizzata dalla presenza di ghiaccio fresco nell’emisfero settentrionale, che potrebbe essere correlato all‘attivita’ geologica. Pubblicato sulla rivista Icarus, lo studio mostra le immagini dettagliate della luna ghiacciata e ipotizza una correlazione tra i segnali infrarossi e l’attivita’ geologica. Il team ha ottenuto le visioni a infrarossi piu’ dettagliate di sempre su Encelado, usando lo spettrometro ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Analizzando i dati raccolti dsonda NASA Cassini durante i 13 anni di esplorazione del sistema, gli esperti dell’Universita’ di Nantes, in Francia, hanno scoperto chedi, sembra essere caratterizzata dpresenza difresco nell’emisfero settentrionale, che potrebbe essereall‘attivita’. Pubblicato sulla rivista Icarus, lo studio mostra le immagini dettagliate dellaghiacciata e ipotizza una correlazione tra i segnali infrarossi e l’attivita’. Il team ha ottenuto le visioni a infrarossi piu’ dettagliate di sempre su, usando lo spettrometro ...

Un enorme volume di ghiaccio che nasconde diversi vulcani attivi e si muove a causa del global warming: come cambia il celebre ghiacciaio islandese, in un video girato realizzato grazie ai satelliti ...

L'emisfero settentrionale di Encelado presenta ghiaccio recente sulla superficie

Grazie a getti di acqua lanciati nello Spazio a 400 m/s la sua superficie è spesso "rinnovata ... L'emisfero settentrionale di Encelado presenta ghiaccio recente sulla superficie Attenzione! Non ...

