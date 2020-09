Spaventosa frana a Ventotene | il momento in cui il costone roccioso crolla in mare | allarme sull’isola FOTO e VIDEO

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Una grossaha interessato ierinel tratto di costa conosciuto come Moggio di terra. Le immagini della gallery scorrevole in alto e ilin fondo all’articolo sono impressionanti: il fronte franoso ha staccato centinaia di metri cubi di roccia, che sono caduti direttamente incausando una grossa onda. Le autorita’ non hanno riscontrato vittime o feriti ma sull’isola pontina ma il moto franoso preoccupa e tiene in apprensione la cittadinanza. La capitaneria di Porto di Gaeta mantiene distante le imbarcazioni dai punti piu’ pericolosi., ilin cui ilin...