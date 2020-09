Sostenibilità ambientale ed economia circolare: l’importanza per le aziende del futuro (Di martedì 22 settembre 2020) La prima volta che abbiamo sentito parlare di sostenibilità è stato nel 1972 a Stoccolma, durante la Conferenza sull’Ambiente Umano tenute dalle Nazioni Unite. In quell’occasione, i 113 Stati intervenuti fecero emergere la necessità di un modello di sviluppo innovativo, capace di combinare una corretta distribuzione delle risorse con un’armoniosa crescita economica. Un percorso che ha dato vita, nel 1987, ad un principio fondamentale, secondo cui lo sviluppo sociale è veramente in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente quando non compromette la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future. La tematica della sostenibilità ha oggi un’importanza sempre crescente che ha ormai instillato nei consumatori più attenti il desiderio di compiere scelte etiche e consapevoli, rispettose ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) La prima volta che abbiamo sentito parlare di sostenibilità è stato nel 1972 a Stoccolma, durante la Conferenza sull’Ambiente Umano tenute dalle Nazioni Unite. In quell’occasione, i 113 Stati intervenuti fecero emergere la necessità di un modello di sviluppo innovativo, capace di combinare una corretta distribuzione delle risorse con un’armoniosa crescita economica. Un percorso che ha dato vita, nel 1987, ad un principio fondamentale, secondo cui lo sviluppo sociale è veramente in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente quando non compromette la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future. La tematica della sostenibilità ha oggi un’importanza sempre crescente che ha ormai instillato nei consumatori più attenti il desiderio di compiere scelte etiche e consapevoli, rispettose ...

RespSocialeRai : Fino al #27settembre #Sensibilizzazione di @ASviSItalia che con l'iniziativa #FestivalSviluppoSostenibile mira a di… - francorainini : RT @FerroniFranco: Anche sottosegretario @baffone5stelle nel suo intervento in conferenza stampa di @Gallinella_F alimenta equivoco della… - CorriereCitta : Sostenibilità ambientale ed economia circolare: l’importanza per le aziende del futuro - arpaveneto : Il riciclo del PVC post consumo: un esempio di sostenibilità ambientale ed economica della Circular Economy. Alle 1… - Gallinella_F : RT @Agricolae1: #Zootecnia @Gallinella_F , @FrancoVerrascin @Copagri Lavorare come filiera a rilancio settore. Assicurare sostenibilità red… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità ambientale San Gennaro Vesuviano, seconda serata del cineforum EcoCiak2020 l'eco di caserta