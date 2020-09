Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita, giù il M5S (Di martedì 22 settembre 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita, giù il M5S Nonostante la sconfitta in Toscana e il magro risultato nelle regioni meridionali, la Lega torna a crescere nelle intenzioni di voto registrate dai Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica. Rispetto alla precedente rilevazione di fine agosto, il Carroccio guadagna quasi due punti percentuali salendo al 26,2%. Le inchieste giudiziare che interessano alcuni commercialisti vicini al partito sembrano non aver intaccato il consenso della Lega che rimane prima forza politica del Paese e aumenta il vantaggio sul primo avversario: il Pd. I dem, che sono riusciti a tenere botta in Toscana e Puglia ma hanno perso le Marche, crescono anche loro ma di pochi decimi: dal 19,8% ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020)Tecnè:in, giù il M5S Nonostante la sconfitta in Toscana e il magro risultato nelle regioni meridionali, latorna a crescere nelle intenzioni di voto registrate daiTecnè per Quarta Repubblica. Rispetto alla precedente rilevazione di fine agosto, il Carroccio guadagna quasi due punti percentuali salendo al 26,2%. Le inchieste giudiziare che interessano alcuni commercialisti vicini al partito sembrano non aver intaccato il consenso dellache rimane prima forza politica del Paese e aumenta il vantaggio sul primo avversario: il Pd. I dem, che sono riusciti a tenere botta in Toscana e Puglia ma hanno perso le Marche, crescono anche loro ma di pochi decimi: dal 19,8% ...

