Snyder Cut | i fan donano 500 000 dollari per la prevenzione del suicidio

I fan di Justice League e della Snyder Cut hanno raccolto 500.000 dollari da donare alla Fondazione Americana per la prevenzione del suicidio; un gesto di grande affetto dopo il lutto che ha colpito Zack Snyder. Zack Snyder ha annunciato che i fan di Justice League e della Snyder Cut hanno raccolto e donato 500.000 dollari alla Fondazione Americana per la prevenzione del suicidio, in memoria della figlia del regista che si è tolta la vita nel 2017. Negli ultimi anni i fan della Justice League hanno dimostrato il loro potere persuasivo portando avanti la campagna #ReleaseTheSnyderCut che ha senza dubbio influito sulla scelta della Warner Bros. di dare il via libera alla produzione della cosiddetta ...

I fan di Justice League e della Snyder Cut hanno raccolto 500.000 dollari da donare alla Fondazione Americana per la Prevenzione del Suicidio; un gesto di grande affetto dopo il lutto che ha colpito Z ...

Adesso che la Snyder Cut però è realtà, Ciaran Hinds ha potuto parlare apertamente della versione del regista e di alcuni dettagli a suo parere fondamentali che la riguardano. L'attore è molto ...

Adesso che la Snyder Cut però è realtà, Ciaran Hinds ha potuto parlare apertamente della versione del regista e di alcuni dettagli a suo parere fondamentali che la riguardano. L'attore è molto ...